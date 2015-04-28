Настроить сортировку товаров в WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки139 просмотров

Используются последние версии WP и WooCommerce.

Необходимо сделать сортировку товаров от дешевых к дорогим.

Сейчас в настройках WooCommerce выбран данный параметр, но он не работает.

Сайт - goo.gl/QROuNN

WooCommerceWordPress
10 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров