Перенести сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки151 просмотр

Нужно перенести сайт с одного хостинга на другой, чтобы все работало.

Сайт на shopcms

перенос с rusonyx на nic.ru

Сроки сегодня. От Вас цена.

10 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Работа сделана. Все отлично.
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
10 лет назад