Необходимо разработать личный кабинет клиента для сайта на Joomla 3. Сайт посвящен клининговой компании. Смысл в том, что на сайте есть отдельная страница "кабинет клиента". на странице описание и место для логина и пароля. ...
Доработка сайта - Метатеги для страниц
Нужно доработать сайт
что нужно:
1.В каталоге сайтов (http://webrega.ru/catalog) и статей (http://webrega.ru/art_catalog) при добавлении сайтов или статей добавить поле ключевые слова или метки чтоб они были активные при нажатии на ключевое слово находили сайты с этими ключевыми словами
2.При выводе страницы с сайтом или статьей чтоб прописывалось название описание и ключевые слова данного сайта или статьи, а не так как сейчас
Пример страницы http://webrega.ru/catalog/view/308#1
Регистрация в каталогах — Магазин лаков: гелевые лаки купить и все для ногтей дёшево
А нужно
Магазин лаков: гелевые лаки купить и все для ногтей дёшево
3.Нужно чтоб при добавлении сайта или статьи эти сайты и статьи добавлялись автоматом в мои аккаунты твитер фейсбук в контакте и в яндекс закладки
4.http://webrega.ru/articles добавить возможность добаление ключевых слов также активных и все тоже что во втором случаи чтоб прописывалось название описание и ключевые слова данного сайта или статьи, а не так как сейчас
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