Доработки проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка85 просмотров

http://demo.yusin.agentinternet.ru/

логин: demo

пароль: agentinternet

Не хватает 3-х страниц и есть ряд косяков.

Список задач сейчас в спешном порядке составляется.

Азамат, есть ли возможность взяться, навалиться на несколько дней? На каких условиях?

10 лет назад
bigler
Артур 
51 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров