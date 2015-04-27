Сделать 2 рабочий формы обратной связи! вот скрины форм обратной связи вот 1) http://postimg.org/image/hhi6rw1mv/ 2) http://joxi.ru/gkrDLawT45exrp формы все сверстанные уже есть в html!
Диплом по программированию на тему "Формирование базы данных суда"
Дипломная работа по программированию на тему "Формирование базы данных сайта Третейского суда"
Текст- 70 стр + 30 стр приложение( картинки). Сайт готов - http://www.finsud.ru/page.php?5 - по нему нужно написать диплом. Срок 1 неделя.
Более подробная информация в личке - план работы и пример оформления.
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