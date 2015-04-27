Диплом по программированию на тему "Формирование базы данных суда"

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Дипломная работа по программированию на тему "Формирование базы данных сайта Третейского суда"

Текст- 70 стр + 30 стр приложение( картинки). Сайт готов - http://www.finsud.ru/page.php?5 - по нему нужно написать диплом. Срок 1 неделя.

Более подробная информация в личке - план работы и пример оформления.

10 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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