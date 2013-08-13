UMI CMS

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Здравствуйте

в шаблоне сайта на UMI CMS есть строка

которая выводит 3 кнопки

Не могу найти это файл чтобы отредактировать кнопки

Кто-нибудь поможет?

10 лет назад
ifors
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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