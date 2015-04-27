Web интерфейс для крона

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Приветствую!

Нужен web интерфейс для крона.

Что то наподобие как во вложении...

Когда стоят галочки то выполнять первую команду, когда не стоят, то вторую (команды потом напишу-это обычная ссылка)

Указывайте Вашу стоимость.

10 лет назад
Gasya
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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