Необходимо внедрить в корзину кнопки + и - для добавления и уменьшения количества товара. Сейчас сделано по уродски. Ссылка на корзину сайта http://opt.centrisol.ru/index.php/cart
Web интерфейс для крона
Приветствую!
Нужен web интерфейс для крона.
Что то наподобие как во вложении...
Когда стоят галочки то выполнять первую команду, когда не стоят, то вторую (команды потом напишу-это обычная ссылка)
Указывайте Вашу стоимость.
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