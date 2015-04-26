Внести правки на сайте

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Закрыт6 заявок163 просмотра

Необходимо внести изменения в функционале и вёрстке сайта.

Список и все подробности дам исполнителю.

Сайт сделан на основе Joomla,но по сути можно сказать что это самописный сайт, т.к. всё в основном сосредоточено в нескольких компонентах.

Joomla
10 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров