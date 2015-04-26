Требуется email рассылка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка157 просмотров

Надо отпраыить письмо п базе 5000 контактов с возможностью отписки. Опыт обязателен. Проыерка валидности базы. Срок день. Оплата по факту. Предлагайте реальнфе цены

10 лет назад
siteplus
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров