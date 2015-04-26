Необходимо внедрить в корзину кнопки + и - для добавления и уменьшения количества товара. Сейчас сделано по уродски. Ссылка на корзину сайта http://opt.centrisol.ru/index.php/cart
Требуется email рассылка
Надо отпраыить письмо п базе 5000 контактов с возможностью отписки. Опыт обязателен. Проыерка валидности базы. Срок день. Оплата по факту. Предлагайте реальнфе цены
Заявки фрилансеров
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