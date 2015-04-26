Требуется email рассылка

Есть сайт на Joomla, нужно реализовать правки. От Вас сроки и стоимость. Во вкладке фото http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html у нас сейчас находятся фото только наших залов. Мы хотим разбить эту вкладку на «Фото ...