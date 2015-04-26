Скрипт сохранения cookie в mysql

Написать php скрипт, который будет вызываться на каждой странице сайта

Он должен каждому посетителю присвоить уникальный порядковый номер от

1 до 9999

Уникальность определяется по php session id

Когда цифра порядкового номера доходит до 9999

счетчик начинает идти с 1 затирая старую информацию

В базу данных mysql в таблицу сохраняется текущее значиение порядкового номера

и таблицу соответствий:

порядковый номер, sessionID, cid

где cid значение с cookie google analytics

Этот скрипт выводит на странице сайта переменную порядковый номер, которую

записав по телефону, можно восстановить значение $cid с базы.

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Сайт на Drupal. Скрипт оформлен модулем.

Скелет модуля есть.

Есть функция создания/удаления таблицы в БД (можно подправить под нужный формат).

Уже прописаны все функции работы с БД.

Готовы функции, которые возвращают php_sid, по которому мы определяем уникальность посетителя и cid — который собственно нам и нужно сохранять в БД.

Нужно только собрать все воедино. Достаточно знаний php на среднем уровне.