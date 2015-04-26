Уважаемы Фрилансеры! Для специалистов Joomla Необходимо произвести изменения и доработки на сайте в соответствии с тех заданием (Прилагается) Задание не сложное – на несколько часов – но СРОЧНОЕ Обращаю Ваше внимание что ...
Скрипт сохранения cookie в mysql
Написать php скрипт, который будет вызываться на каждой странице сайта
Он должен каждому посетителю присвоить уникальный порядковый номер от
1 до 9999
Уникальность определяется по php session id
Когда цифра порядкового номера доходит до 9999
счетчик начинает идти с 1 затирая старую информацию
В базу данных mysql в таблицу сохраняется текущее значиение порядкового номера
и таблицу соответствий:
порядковый номер, sessionID, cid
где cid значение с cookie google analytics
Этот скрипт выводит на странице сайта переменную порядковый номер, которую
записав по телефону, можно восстановить значение $cid с базы.
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Сайт на Drupal. Скрипт оформлен модулем.
Скелет модуля есть.
Есть функция создания/удаления таблицы в БД (можно подправить под нужный формат).
Уже прописаны все функции работы с БД.
Готовы функции, которые возвращают php_sid, по которому мы определяем уникальность посетителя и cid — который собственно нам и нужно сохранять в БД.
Нужно только собрать все воедино. Достаточно знаний php на среднем уровне.
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