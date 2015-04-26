Донастроить пару отчетов в интерфейсе Asterisk

1. нужно из определенного интерфейса забирать файл с исходящим звонком с любого внутреннего номера. Сейчас звонки с внутренних я могу увидеть во вкладке "биллинг" – "CDR отчеты" по указанию источника, т.е. внутреннего, а сами файлы со звонками во вкладке "приложения" -"запись разговора", но без указания внутреннего номера. По идее нужен доделать какой-то интерфейс, в котором будут и внутренний и файл с разговором. То есть вытащить обе переменные на 1 страницу.

2. нужно добавить в интерфейс отчетности, во вкладку "контакт-центр" – "CDR отчеты" информацию по прямым звонка на внутренние номера в обход звонков на первую и вторую волны, чтобы был указан внутренний номер, на который идет звонок, а также был файл с записью разговора.

Если эту нужную информацию не добавить в отчет по контакт-центру, то непринципиально если она будет открываться в интерфейсе другого отчета.