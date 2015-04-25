Регистрация завершена процентов на 50, прошу помощи, так как самому некогда.
Оптимизировать скрипты сайта Вордпресс.
Только для тех, кто умеет эффективно оптимизировать и хорошо знаком с данной темой.
Дано: Вордпресс c темой, по анализу видно какие скрипты и файлы замедляют рендеринг, нужно их оптимизировать. Каким способом - ваша задача. Новичкам просьба не обращаться, сыт по горло.
Оставьте ваш скайп и почту на gmsil.
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