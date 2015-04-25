Оптимизировать скрипты сайта Вордпресс.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Только для тех, кто умеет эффективно оптимизировать и хорошо знаком с данной темой.

Дано: Вордпресс c темой, по анализу видно какие скрипты и файлы замедляют рендеринг, нужно их оптимизировать. Каким способом - ваша задача. Новичкам просьба не обращаться, сыт по горло.

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WordPress
10 лет назад
torrems
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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