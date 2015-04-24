Запомнить серию (спойлер) (Datalife Engine)

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Описание проекта:

Для сайта на движе Datalife Engine треубется создать модуль для сохранения пользователем серии (сполйеры). Все серии находятся в своих спойлерах, то есть какждый спойлер начинается с

,

,

,

(то есть имеет свой рандомный ID). Требуется сделать: чтобы пользователь мог сохранять (выделять) спойлер (для себя, это должно сохраняться в бд.). Пример, скриншот смотреть в прикреплённых файлах.

Обязательные требования:

Минимальная нагрузка на сервер.

Безопасность.

10 лет назад
Slezhok
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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