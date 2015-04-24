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Примитивный парсер сайта
Доброго времени суток.
Необходим примитивный парсер, который не столько будет собирать информацию сколько тормозить работу сайта.
Адрес сайта который будм парсить пришлю исполнителю.
Самое важное что нужно от парсера это работа с проксей.
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