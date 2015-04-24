Нужен программист fulltime для поддержания и развития онлайн проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок380 просмотров

Нужен программист fulltime для поддержания и развития онлайн проекта по продажам

Опыт работы с yii2 framework, умение работать с git,

знание php/mysql/ajax/jquery/html5/css3

AJAXGitHTMLjQueryMySQLPHPYii
10 лет назад
work119
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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