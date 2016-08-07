work119

Эмин Гараев work119

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$350
10 баллов
6 лет назад
Дизайн для моб апп, лендинга и презентации
Спасибо Эмину, за интересный проект. Ответственный, всегда на связи, четкое ТЗ! Рекомендую однозначно! Рад был сотрудничеству, благодарю)
Профи своего дела!
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Адаптивный дизайн лендинга
Спасибо Эмину за интересный проект. Рекомендую как очень хорошего заказчика.
Антон отличный дизайнер
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Дизайн лендинга
Спасибо за проект. Был рад сотрудничеству и получил удовольствие от работы
все сделано отлично
Ответный отзыв