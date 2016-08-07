Нужен специалист для развития и поддержки мобильных приложений. Использованы след технологии Ionic/Cordova/PhoneGap, проект написан на framework7 на базе платформы cordova и ionic. Необходимо развивать имеющийся функционал, решить сложности с IOS разработкой и создать новый функционал. Имеется ...