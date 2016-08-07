Нужен разработчик для проекта который написан на фреймверк Yii2, использованы след технологии - MySQL, веб-сервисы, REST, JSON, GIT, FireBase, Фреймверк Yii2, HTML5, CSS3, jQuery, Dom7, Framework7, Bootstrap 3. Проект находится на стадии развитие, делается ...
- $500Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен разработчик для проекта который написан на фреймверк Yii2, использованы след технологии - MySQL, веб-сервисы, REST, JSON, GIT, FireBase, Фреймверк Yii2, HTML5, CSS3, jQuery, Dom7, Framework7, Bootstrap 3. Проект находится на стадии развитие, делается ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист для развития и поддержки мобильных приложений. Использованы след технологии Ionic/Cordova/PhoneGap, проект написан на framework7 на базе платформы cordova и ionic. Необходимо развивать имеющийся функционал, решить сложности с IOS разработкой и создать новый функционал. Имеется ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задачи: - Разработка backend-a, работы по улучшению админской панели менеджера и самого API проэкта. - Кросс-браузерная и адаптивная верстка фронта для сайта и приложения компании - Поддержка мобильных приложений Требования: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Mobile / Web / Fullstack developer Разработка мобильных приложений для платформ iOS и Android, которое связано с веб сайтом по средствам REST-API Основной язык разработки JS и PHP Сайт написан на фреймверке ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $350
Нужен дизайн для моб апп, 15 экранов, для лендинга и презентации есть тз Стоимость 350 долл., сроки до 10 го августа 2019.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $200
Создание адаптивного лендинг страницы - подробная техническая задача имеется в гугл док. https://docs.google.com/document/d/1yGvuE0C4-d024CJffzXcv-yN16hfWHLoFF9kjOROkL4/edit#Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $200
https://docs.google.com/document/d/1yGvuE0C4-d024CJffzXcv-yN16hfWHLoFF9kjOROkL4/edit#Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. Сбор семантического ядра (парсинг, класстеризация, ТЗ копирайтерам) 2. Внешнее продвижение (закупка ссылок) 3. Аудит проекта 4. Аналитика выполненных работПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требования:- Опыт работы с AngularJS1/ AngularJS2- Опыт работы с Javascript- Знание JQuery;- Понимание основ php- Уверенные знания html, css/sass.Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Опыт программирования на php не менее 5лет, знание принципов ООП, обязательно опыт работы с yii2 framework, примеры проектов написанных именно на yii2, умение работать с Sphinx, REST, SOAP, XML, Git, Javascript, Jquery, Css, Html5Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен программист fulltime для поддержания и развития онлайн проекта по продажам Опыт работы с yii2 framework, умение работать с git, знание php/mysql/ajax/jquery/html5/css3Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Для существующего проекта требуется помощь: Задачи по проекту : - Изменение дазайна сайта(вёрстка уже готова), темизация сайта - Подключение модуля Amadeus, изменение работы фильтров и форм - Разработка и подключение платежной ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для существующего проекта требуется помощь: Задачи по проекту : - Изменение дазайна сайта(вёрстка уже готова), темизация сайта - Подключение модуля Amadeus, изменение работы фильтров и форм - Разработка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Опыт программирования на php не менее 3 лет, опыт работы с yii2 framework или другими современными фреймворками,умение работать с Git, MySql, Javascript, Jquery, Css, Html5Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требования к кандидатуPHP, XML, HTML, Simple_html_dom, MYSQLОпыт разработки не менее 2-х летОпыт в парсинге сайтовЖелательно опыт работы с Yii2Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Основные требования:- Drupal;- Drupal API;- поддержка существующих и создание новых модулей под сайт;- Unix (Ubuntu) (базовый уровень);- блочная и адаптивная вёрстка HTML, CSS, jQueryВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Обязанности:• Тестирование функционала проекта • Составлять сценарии тестирования. Автоматизировать тестирование• Составлять задания на исправление баговТребования:• Знать методологию тестирования, общие принципы работы веб-приложений• Создание тестов с помощью codeception• Javascript, PHPТестирование сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Исследование сферы e-commerce в интернете (спрос, конкуренты в данной нише). 2. Увеличение трафика из социальных сетей.3. Управление контентом.4. Написание и размещение контента: текст/видео/графика. 5. Увеличение активности. 6. Анализ эффективности работы, методик.Требования: Опыт работы в интернет-маркетинге, знание основ рекламы. Опыт ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Опыт программирования на php не менее 3 лет, обязательно опыт работы с yii2 framework, умение работать с Git, Javascript, Jquery, Css, Html5, опыт в создании парсингов сайтов, работа c форматом xml, создание сценариев xsltВеб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад