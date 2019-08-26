Дизайн для моб апп, лендинга и презентации

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен20 заявок360 просмотров

Нужен дизайн для моб апп, 15 экранов, для лендинга и презентации 

есть тз 

Стоимость 350 долл., сроки до 10 го августа 2019.   

6 лет назад
work119
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$350
14 дней
Escrow
Профи своего дела!
Спасибо Эмину, за интересный проект. Ответственный, всегда на связи, четкое ТЗ! Рекомендую однозначно! Рад был сотрудничеству, благодарю)

Заявки фрилансеров

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
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Дизайн мобильных приложений