Нарисовать дизайн мобильного приложения на iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт15 заявок436 просмотров

Всем привет! 

Ищу дизайнера, который по ТЗ доработает приложение, которое уже есть в App Store.  

Что нужно сделать:  

- нарисовать разные иконки для приложения 

- нарисовать разные скриншоты для Апп Стор 

- нарисовать экраны приложения 

- мелкие баги и доработки  

В отклике написать:  

1) Ваш опыт работы: какие проекты делали, чем занимались, что самое сложное делали  

2) На каких программах работаете?  

3) Покажите ваши свежие проекты 

4) Какой у вас рейт? (стоимость часа работы)  

5) Когда сможете приступить к проекту?  

6) Сколько сможете уделять проекту времени в день?  

Отклики без ответов на мои вопросы не рассматриваю. 

iOS
6 лет назад
sershumkin
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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