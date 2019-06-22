Нужно разработать и сопровождать приложение для кадрового агенства с профилями кандидатов и доской объявлений для работодателей. iOS/Android
Нарисовать дизайн мобильного приложения на iOS
Всем привет!
Ищу дизайнера, который по ТЗ доработает приложение, которое уже есть в App Store.
Что нужно сделать:
- нарисовать разные иконки для приложения
- нарисовать разные скриншоты для Апп Стор
- нарисовать экраны приложения
- мелкие баги и доработки
В отклике написать:
1) Ваш опыт работы: какие проекты делали, чем занимались, что самое сложное делали
2) На каких программах работаете?
3) Покажите ваши свежие проекты
4) Какой у вас рейт? (стоимость часа работы)
5) Когда сможете приступить к проекту?
6) Сколько сможете уделять проекту времени в день?
Отклики без ответов на мои вопросы не рассматриваю.
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