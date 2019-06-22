Нарисовать дизайн мобильного приложения на iOS

Всем привет!

Ищу дизайнера, который по ТЗ доработает приложение, которое уже есть в App Store.

Что нужно сделать:

- нарисовать разные иконки для приложения

- нарисовать разные скриншоты для Апп Стор

- нарисовать экраны приложения

- мелкие баги и доработки

В отклике написать:

1) Ваш опыт работы: какие проекты делали, чем занимались, что самое сложное делали

2) На каких программах работаете?

3) Покажите ваши свежие проекты

4) Какой у вас рейт? (стоимость часа работы)

5) Когда сможете приступить к проекту?

6) Сколько сможете уделять проекту времени в день?

Отклики без ответов на мои вопросы не рассматриваю.