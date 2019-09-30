Дизайн для мобильного приложения для iPhone и Android

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Завершен24 заявки358 просмотров

Нужен дизайн для мобильного приложения для iPhone и Android.

Туристический сервис. Просмотр достопримечательностей и объектов, комментирование, просмотр на карте, закладки, и т. д. Есть прототип приложения (Android). Желателен опыт дизайна для Xamarin.Forms.

Android
6 лет назад
Netinet
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$300
14 дней
Отличный испонитель, буду и дальше сотрудничать.
Ответственный заказчик. Отлично поработали - рекомендую!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад