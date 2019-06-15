Уникальный дизайн веб магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт5 заявок271 просмотр

Мобильная версия интернет магазина. Услуги, и товары.

Необходимо создать уникальный ux ui. SPA/PWA

Mobile First

до 20 000 за проект: desktop+mobile

От вас нужны: уникальная-оригинальная логика и структура, дизайнерское решение.

Правильная подача информации на страницах.

6 лет назад
mdw2
44 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров