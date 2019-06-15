Нужно разработать и сопровождать приложение для кадрового агенства с профилями кандидатов и доской объявлений для работодателей. iOS/Android
Уникальный дизайн веб магазина
Мобильная версия интернет магазина. Услуги, и товары.
Необходимо создать уникальный ux ui. SPA/PWA
Mobile First
до 20 000 за проект: desktop+mobile
От вас нужны: уникальная-оригинальная логика и структура, дизайнерское решение.
Правильная подача информации на страницах.
Заявки фрилансеров
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