Нужно разработать и сопровождать приложение для кадрового агенства с профилями кандидатов и доской объявлений для работодателей. iOS/Android
Дизай интернет магазина, приложение с упралением жестами.
Нужно придумать логику и интерфейс для интернет магазина
Соответственно реализовать ее.
Необходима уникальная-оригинальная логика и структура, дизайнерское решение.
Правильная подача информации.
Разработка с нуля, Mobile First.
История не про раскраску шаблонов от вордпресса.
Сайт как приложение, приложение как сайт.
Подробней обсуждать нужно лично.
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