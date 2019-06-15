Дизай интернет магазина, приложение с упралением жестами.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт19 заявок307 просмотров

Нужно придумать логику и интерфейс для интернет магазина

Соответственно реализовать ее.

Необходима уникальная-оригинальная логика и структура, дизайнерское решение.

Правильная подача информации.

Разработка с нуля, Mobile First.

История не про раскраску шаблонов от вордпресса.

Сайт как приложение, приложение как сайт.

Подробней обсуждать нужно лично.

WordPress
6 лет назад
as1e1f4
46 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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