Дизайн мобильного приложения+лого

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт11 заявок179 просмотров

Нужен дизайн мобильного приложения по скетчу. Примерно 12 экранов + логотип.

Работа нужна Adobe Illustrate.

Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Просьба, в ставке писать примерную стоимость за 1 экран и отдельно стоимость за логотип.

6 лет назад
vilmenshtain
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров