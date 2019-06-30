Дизайн мобильного приложения UX/UI Жду от вас контакты и работы спасибо огромное!
Требуется разработка интерфейсов мобильного приложения.
Разработка мобильного приложения.
Сроки сжатые, необходимо сделать интерфейсы экранов до 31го июля.
Количество экранов в районе 34-40.
Сверх сложных дизайнов не требуется.
Главный экран мобильного приложения, Цветовая гамма, бэкграунд известен, на основе них и надо сделать остальные экраны.
-дизайн-эскизы в формате JPG, PDF, PNG
- исходные дизайн материалы в формате PSD
- сверстанные дизайн-материалы в формате HTML
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