Требуется разработка интерфейсов мобильного приложения.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт13 заявок305 просмотров

Разработка мобильного приложения.

Сроки сжатые, необходимо сделать интерфейсы экранов до 31го июля.

Количество экранов в районе 34-40.

Сверх сложных дизайнов не требуется.

Главный экран мобильного приложения, Цветовая гамма, бэкграунд известен, на основе них и надо сделать остальные экраны. 

-дизайн-эскизы в формате JPG, PDF, PNG

- исходные дизайн материалы в формате PSD

- сверстанные дизайн-материалы в формате HTML

HTML
6 лет назад
guest_15620183864941
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров