Дизайн страницы в приложении

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен10 заявок299 просмотров

Необходимо отрисовать страницу для приложения Android. По сути это простое меню, нажав на определённый пункт которого пользователь попадает в нужный раздел. 

Разделы меню:

1. Авиабилеты

2. Отели

3. Туры

4. Трансферы

5. Страховка

6. Экскурсии

7. Прокат авто

8. Ж/д билеты

Над меню необходимо разместить логотип

https://putihod.ru/wp-content/uploads/2019/02/logo_main.png

Цвет страницы светлый. 

AndroidWordPress
6 лет назад
bezpaleva
Ильин 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Виталий справился с задачей за считанные минуты и взял недорого. Рекомендую как отличного исполнителя.
Быстро справились, оплата моментальная Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад