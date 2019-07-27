Идея игры: угадать по голосу кому он преднадлежит. Нужно нарисовать концепт игры (не финальный дизайн экранов, а просто концепт) Описание экранов игры Сплеш просто надпись: Угадай по ...
Дизайн страницы в приложении
Необходимо отрисовать страницу для приложения Android. По сути это простое меню, нажав на определённый пункт которого пользователь попадает в нужный раздел.
Разделы меню:
1. Авиабилеты
2. Отели
3. Туры
4. Трансферы
5. Страховка
6. Экскурсии
7. Прокат авто
8. Ж/д билеты
Над меню необходимо разместить логотип
https://putihod.ru/wp-content/uploads/2019/02/logo_main.png
Цвет страницы светлый.
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