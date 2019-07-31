Нарисовать концепт дизайна мобильной ios игры

Идея игры: угадать по голосу кому он преднадлежит.

Нужно нарисовать концепт игры (не финальный дизайн экранов, а просто концепт)

Описание экранов игры

Сплеш

просто надпись: Угадай по голосу

﻿Первый экран (он же главный)

Ваш прогресс: 0 из 10 уровней

Жизни: 7

Уровни:Плитка уровней первые три доступны остальные залочены

Второй экран (сам уровень)

Индикатор жизней

Кнопка плей (чтобы проиграть голос)

Субтитры

Чей это голос?

4 фотки с изображениями лиц