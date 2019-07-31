Всем привет! Мы ищем талантливых моушн-дизайнеров с 2D персонажной анимацией. Здесь вы найдете всю информацию о наших условиях сотрудничества: https://www.adquantumdesign.com (https://www.adquantumdesign.com/) Мы предлагаем: - Регулярный поток заданий - Еженедельная ...
Нарисовать концепт дизайна мобильной ios игры
Идея игры: угадать по голосу кому он преднадлежит.
Нужно нарисовать концепт игры (не финальный дизайн экранов, а просто концепт)
Описание экранов игры
Сплеш
просто надпись: Угадай по голосу
Первый экран (он же главный)
Ваш прогресс: 0 из 10 уровней
Жизни: 7
Уровни:Плитка уровней первые три доступны остальные залочены
Второй экран (сам уровень)
Индикатор жизней
Кнопка плей (чтобы проиграть голос)
Субтитры
Чей это голос?
4 фотки с изображениями лиц
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн мобильных приложенийнет заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка мобильного приложения. Сроки сжатые, необходимо сделать интерфейсы экранов до 31го июля. Количество экранов в районе 34-40. Сверх сложных дизайнов не требуется. Главный экран мобильного приложения, Цветовая гамма, бэкграунд известен, на ...Дизайн мобильных приложений13 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн мобильного приложения UX/UI Жду от вас контакты и работы спасибо огромное!Дизайн мобильных приложений25 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать простенький дизайн для мобильной игры - крутилка барабанов с показыванием результатов выигрышаДизайн мобильных приложений4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать редизайн мобильного приложения для ИОС и АндройдДизайн мобильных приложений27 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Ищу дизайнера, который по ТЗ доработает приложение, которое уже есть в App Store. Что нужно сделать: - нарисовать разные иконки для приложения - нарисовать разные ...Дизайн мобильных приложений15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн для мобильного приложения для iPhone и Android. Туристический сервис. Просмотр достопримечательностей и объектов, комментирование, просмотр на карте, закладки, и т. д. Есть прототип приложения (Android). Желателен опыт дизайна для Xamarin.Forms.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно придумать логику и интерфейс для интернет магазина Соответственно реализовать ее. Необходима уникальная-оригинальная логика и структура, дизайнерское решение. Правильная подача информации. Разработка с нуля, Mobile First. ...Дизайн мобильных приложений19 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн мобильного приложения по скетчу. Примерно 12 экранов + логотип. Работа нужна Adobe Illustrate. Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Просьба, в ставке писать примерную стоимость за 1 экран и отдельно стоимость за логотип.Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт6 лет назад
Мобильная версия интернет магазина. Услуги, и товары. Необходимо создать уникальный ux ui. SPA/PWA Mobile First до 20 000 за проект: desktop+mobile ...Дизайн мобильных приложений5 заявокЗакрыт6 лет назад