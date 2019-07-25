Создание 2d роликов рекламы игр и приложений

Всем привет!

Мы ищем талантливых моушн-дизайнеров с 2D персонажной анимацией.

Здесь вы найдете всю информацию о наших условиях сотрудничества:

https://www.adquantumdesign.com (https://www.adquantumdesign.com/)

Мы предлагаем:

- Регулярный поток заданий

- Еженедельная оплата без задержек

- Работу с топовыми приложениями

- Предоставляем всё необходимое (исходники графики и видео со стоков).

Требования:

- Опыт создания рекламных роликов для интернет рекламы приветствуется

- Понимание основ вёрстки, колористики и динамики

- Уверенное владение пакетами Adobe (Illustrator, After Effects, Photoshop)

- Умение оптимизировать ролик по весу и размеру (оптимизация видео, ресайз)

- Срок выполнения задач 3-4 дня, с момента взятия в работу.

Важно!

Отбор кандидатов только по портфолио. Высылайте свои резюме сюда - [email protected]