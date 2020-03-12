Разработка и поддержка моб приложении на Cordova

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки305 просмотров
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Нужен специалист для развития и поддержки мобильных приложений. Использованы след технологии Ionic/Cordova/PhoneGap, проект написан на framework7 на базе платформы cordova и ionic. Необходимо развивать имеющийся функционал, решить сложности с IOS разработкой и создать новый функционал. Имеется бекенд разработчик. Имеется ТЗ под каждую задачу. 

4 года назад
work119
42 годаАзербайджан
9 лет в сервисе
Был
4 года назад