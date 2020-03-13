Настроить программу "Share it" для Android телефона

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка478 просмотров
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Всем привет! Есть такая замечательная программа "Share it"  позволяющая скинуть на телефон файл с любого другого устройства. ( описание - https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457785 )

Все бы хорошо, но она позволяет сохранить файлы либо в памяти телефона либо на SD карту в телефоне. Сохранить файл сразу на внешний винчестер подключенный к телефону через OTG шнур  отказывается (не видит). 

Задача: Обмануть программку, чтобы она думала что внешний винчестер это и есть SD карта и сохраняла на него получаемые файлы.

Android
4 года назад
ArtSokratov
Михаил 
65 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад