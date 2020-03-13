Настроить программу "Share it" для Android телефона

Всем привет! Есть такая замечательная программа "Share it" позволяющая скинуть на телефон файл с любого другого устройства. ( описание - https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457785 )

Все бы хорошо, но она позволяет сохранить файлы либо в памяти телефона либо на SD карту в телефоне. Сохранить файл сразу на внешний винчестер подключенный к телефону через OTG шнур отказывается (не видит).

Задача: Обмануть программку, чтобы она думала что внешний винчестер это и есть SD карта и сохраняла на него получаемые файлы.