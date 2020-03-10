Разработка мобильного приложения для андроид и айос

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок284 просмотра
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Нужно простое приложение для нумеролога, в основном тексты и описания (они готовы). 

Понятный интерфейс ( почти как в готовых шаблонах). 

4 года назад
guest_15838750412088
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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