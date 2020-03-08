Создать Facebook App с расширенными возможностями

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка196 просмотров
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Мне нужно Facebook приложение с вот этими разрешениями:

- business_management

- manage_pages

- publish_pages

- ads_read

- ads_management

Рассматриваю 2 варианта:

- создать приложение с нуля и пройти верификацию

- купить у вас готовое 

Приложение может быть любым, главное открытые permissions.

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4 года назад
DroidShow
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад