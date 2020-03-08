Переключатель прокси из списка.txt

Добрый день. Требуется разработать кроссплатформенное мобильное приложение (IOS/Android) для сайта [url=https://advert-s.ru/]advert-s.ru[/url]. Требуется предварительная оценка разработки +/- 25%.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программка что просто будет меня подключать к выбранной из списка прокси в один клик, без проверок на подключение. Брать список может с
памяти телефона читая proxy.txt например
список прокси в формате
185.252.144.77:80
PL,Poland,,88.199.21.76:80
RU,Russian Federation,Kaliningrad,31.192.152.215:53281
Список, обводка текущей прокси, ее айпи в поле, полоса прокрутки и/или свайп. Все.
до 200 строк, только http https
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