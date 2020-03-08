Переключатель прокси из списка.txt

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Нужна программка что просто будет меня подключать к выбранной из списка прокси в один клик, без  проверок  на подключение. Брать список может с

памяти  телефона читая proxy.txt например

список прокси в формате 

185.252.144.77:80

PL,Poland,,88.199.21.76:80

RU,Russian Federation,Kaliningrad,31.192.152.215:53281

Список, обводка текущей  прокси, ее айпи в поле, полоса прокрутки и/или свайп. Все.

до 200 строк, только http https

4 года назад
guest_15836337343747
4 года в сервисе
Был
4 года назад