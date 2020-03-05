Создать кроссплатформенное мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок550 просмотров
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Добрый день. Требуется разработать кроссплатформенное мобильное приложение (IOS/Android) 

для сайта advert-s.ru.

Требуется предварительная оценка разработки +/- 25%.

4 года назад
alexin1977
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад