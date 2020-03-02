Приложение android

Разработка приложения для ANDROID (Клиент, Сервер,Хранилище)

Приложение Сервер должно скрывать значек после установки и получения всех разрешений. Во время использования телефона приложение Сервер должно производить запись с экрана и сохранять на устройстве. При подключении устройства к WI FI закачивать видео на сервер по FTP.

Приложение Сервер так же должно записывать звук с микрофона в непрерывном режиме и загружать файлы записи на сервер. Так же по запросу должно включать трансляцию звука с микрофона отправляя ее клиенту.

Запись аудиозвонков

Хронолония месторасположения

Процесс разработки приложения будет поэтапным, первым этап это реализация скрытой записи активности с экрана с последующей загрузкой на сервер. Каждый этап оплачивается отдельно. Жду предложений от разработчиков с подобным опытом и желанием разработки таких проектов) прошу указывать стоимость разработки первого этапа.