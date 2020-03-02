Имеется кроссплатформенное приложение на React, само приложение на вебвью. Необходимо сделать следующее: 1. Внедрить апсфлаер для айос плафтормы. 2. Для айос добавить возможность установки более ранних версии ПО. Сейчас стоит 13.2 и выше. 3. Для айос сделать баннера(туториал) ...
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Добрый день,
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения Андроид 5 и выше, iOS. Учет рабочего времени и ресурсов монтажников, карта с объектами, геотрекинг, документы. Макеты страниц можно посмотреть по ссылке
https://www.figma.com/proto/XUzvc9gJ27EaVDplefPpN8/%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%98?node-id=16%3A65&scaling=scale-down
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