Просмотр данных, размещенных на сайте в виде наборов данных в формате xml (zip) с отдельной структурой набора в формате xsd. Наборы данных размещаются на сайте или в облачном хранилище (на сайте только ссылка) в виде ...
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Доработать приложение на IOS - срочно!
ТЗ - предоставлю исполнителю
Бюджет 150$
Оплата строго по готовности продукта, БЕЗ авансов
Сроки выполнить работу завтра к ночи, сегодня первые результаты
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