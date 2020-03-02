Доработать приложение на IOS - срочно!

Хотим сделать мобильное приложение для android и ios. Суть приложения - каталог всех наших товаров с фильтрами, корзина, возможность купить. Например как вот на этой странице https://greenled.ru/catalog/trekovye-klik-sistemy только фильтров и товаров будет больше (до 200 товаров). Обновление товаров и цен, ...