Мобильное приложение

Просмотр данных, размещенных на сайте в виде наборов данных в формате xml (zip) с отдельной структурой набора в формате xsd. Наборы данных размещаются на сайте или в облачном хранилище (на сайте только ссылка) в виде периодических обновлений с накоплением. Объем приличный, в распакованном виде около 2 гб. Данные включают в себя текст (в т.ч. адреса), даты, числа. Пользователь должен иметь возможность с помощью различных фильтров (около 20) отобрать необходимые данные. Данные должны наглядно и удобно отображаться в приложении. Приложение должно сохранять историю просмотров и возможность оставить отзыв по каждому просмотренному набору данных. Отзыв также должен быть доступен для просмотра другими пользователями. Общая статистика просмотров должна быть доступна владельцу приложения. Приложение должно быть доступно в Play Market и App Store