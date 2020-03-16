Консультация по разработке

Мобильные приложенияЗавершен2 заявки305 просмотров
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Задача: необходима консультация по разработке корпоративного мобильного приложения для нашей компании (как это обычно происходит, какие технологии лучше подойдут под нашу задачу, какие есть этапы и в целом мнение профессионала)

4 года назад
alexsamoilov12
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
schwarzman
35 летСербия
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$45
1 день
Спасибо за консультацию! Все было структурировано и понятно, были заданы вопросы, которые помогли лучше сформулировать задачу. Великолепно!
Алексей, благодарю за приятное сотрудничество. Рад начать работу по вашему проекту!
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