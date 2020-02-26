Доработка мобильного приложения на Vue.js

Есть готовое техническое задание на доработку мобильного приложения на Vue.js и компилляции его под Андроид и iOS.

Доработка фактически заключается в допиливании программы лояльности в условном интернет-магазине.

Десктопная версия уже есть, можно будет примерно глянуть, чего хотим, плюс есть подробная техническая документация.

Вполне возможно, что задача зайдет студиям.

Интересуют сроки выполнения и цена работы. ТЗ для оценки покажу в личном сообщении.