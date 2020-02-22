Приложение для автосалона

Добрый день.

Есть приложение "Мой Рольф", нужно сделать аналогичный (тоже для автосалона).

Соответственно 2 задачи:

1. Сделать прототип (без backend-а, на ограниченном количестве mock-данных) - для того, чтобы помочь автосалону принять решение о необходимости приложения

2. Сделать полнофункциональное приложение (backend будут делать другие).

Требование: Разработка делается на flutter под Android и iOS.

для прототипа:

1. Всё должно работать быстро

2. Всё должно быть красиво

3. Приложение можно сделать под одну платформу

4. Цвет, логотип и наименование должно задаваться через настройку (!)

для продакшена:

1. Использовать паттерн BLoC

От вас:

1. Срок и стоимость по 1 задаче.

2. Срок и стоимость по 2 задаче.

П.С. может у кого то уже есть готовый прототип и он готов его "одолжить" на 2-3 месяца?!