Создать приложение

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Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок203 просмотра
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Интересует разработка мессенджера под Андроид, дизайн и верстка готовы.

Требуется сугубо функционал общения клиент-клиент, плюс обмен фото и видео.

Авторизация классическая через телефон.

4 года назад
guest_15610074219862
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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