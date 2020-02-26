Создать приложение

ЗадачаПростое приложение для отслеживания температуры и влажности в рабочих зонах сотрудников с помощью Bluetooth-маячков. Очень подробное и понятное ТЗ с макетами во вложенных файлах. Есть SDK, выделенный сервер, компетентный админ Linux и SQL. Образцы маячков пришлем. В дальнейшем намерены ...
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Интересует разработка мессенджера под Андроид, дизайн и верстка готовы.
Требуется сугубо функционал общения клиент-клиент, плюс обмен фото и видео.
Авторизация классическая через телефон.
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