Приложение для интернет-магазина

Хотим сделать мобильное приложение для android и ios.

Суть приложения - каталог всех наших товаров с фильтрами, корзина, возможность купить.

Например как вот на этой странице https://greenled.ru/catalog/trekovye-klik-sistemy

только фильтров и товаров будет больше (до 200 товаров).

Обновление товаров и цен, наверное через xml например такого формата

https://greenled.ru/export/yandex_market_YML.xml

Прошу писать сроки, стоимость в рублях РФ и направляйте примеры ваших работ.