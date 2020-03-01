Исправление приложения на IOS, внесение правок - срочно!

К устройству есть рут-доступ. ОС: Android 6.0 Marshmallow Логика приложения: Работа с СМС. 1) Если на телефон пришла СМС, то нужно прочитать эту СМС приложением; 2) Закодировать текст смс и номер отправителя; 3) Сделать post/get запрос на указанный адрес и передать в ...