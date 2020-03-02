Разработка приложения для сервиса Трезвый Водитель (IOS Android)

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки208 просмотров
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* Дизайн 

* Админ панель 

* IOS Android приложение для клиентов 

* Android приложение для водителей 

Краткие требования: 

Пользовательское приложение 

• Регистрация с номером (имя, фамилия) 

• SMS-уведомление 

• Отп код для подтверждения регестрации 

• запланированные поездки 

• выбрать на карте 

• Уведомление в приложении 

• геолокация 

• русский азербайджанский язык 

• Несколько направлений 

• Карта и наличные оплата 

•Купоны 

• Бонусы 

• История поездок 

• Интеграция с онлайн банкингом 

• Добавление Марки автомобиля, цвет и номер машины 

• Связаться с водителем (чат и звонок) 

• Отменить поездку (почему долго пикап и т. Д.) 

• Рейтинг 

• Пригласи друга и получи бонус 

Водительское приложение: 

• Регистрация: (имя, фамилия, пароль, номер мобильного телефона, дата, пол, водительские права, пасспорт, фотография профиля)  

• otp код для подтверждения регистрации 

• Админ, должен принять или отклонить заявку водителя на добавление 

• Waze интеграция для карты 

• Пригласи друга и получи бонус 

• запланированные поездки (будут показаны в списке) 

• отменить поездку 

• Принять новую поездку во время вождения и добавить в очередь 

• Заработок 

• Стать online/offline  

• Выберите расстояние (как далеко) от вашей локации 

• История заказов 

• Показать адрес заказчика, расстояние, имя, информацию об автомобиле 

• Кнопка «Я здесь», начало поездки 

Типовые решения не интересуют, мы хотим чтобы приложение было красивое, удобное, и быстрое. Предлагайте свои услуги, озвучивайте сроки и цену.   

  

В итоге, приложение должно быть у нас, с открытым исходным кодом, полностью рабочее и протестированное.

AndroidiOS
4 года назад
Palavar240898
Андрей 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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