Разработка приложения для сервиса Трезвый Водитель (IOS Android)

* Дизайн

* Админ панель

* IOS Android приложение для клиентов

* Android приложение для водителей

Краткие требования:

Пользовательское приложение

• Регистрация с номером (имя, фамилия)

• SMS-уведомление

• Отп код для подтверждения регестрации

• запланированные поездки

• выбрать на карте

• Уведомление в приложении

• геолокация

• русский азербайджанский язык

• Несколько направлений

• Карта и наличные оплата

•Купоны

• Бонусы

• История поездок

• Интеграция с онлайн банкингом

• Добавление Марки автомобиля, цвет и номер машины

• Связаться с водителем (чат и звонок)

• Отменить поездку (почему долго пикап и т. Д.)

• Рейтинг

• Пригласи друга и получи бонус

Водительское приложение:

• Регистрация: (имя, фамилия, пароль, номер мобильного телефона, дата, пол, водительские права, пасспорт, фотография профиля)

• otp код для подтверждения регистрации

• Админ, должен принять или отклонить заявку водителя на добавление

• Waze интеграция для карты

• Пригласи друга и получи бонус

• запланированные поездки (будут показаны в списке)

• отменить поездку

• Принять новую поездку во время вождения и добавить в очередь

• Заработок

• Стать online/offline

• Выберите расстояние (как далеко) от вашей локации

• История заказов

• Показать адрес заказчика, расстояние, имя, информацию об автомобиле

• Кнопка «Я здесь», начало поездки

Типовые решения не интересуют, мы хотим чтобы приложение было красивое, удобное, и быстрое. Предлагайте свои услуги, озвучивайте сроки и цену.

В итоге, приложение должно быть у нас, с открытым исходным кодом, полностью рабочее и протестированное.