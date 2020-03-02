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Разработка приложения для сервиса Трезвый Водитель (IOS Android)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
* Дизайн
* Админ панель
* IOS Android приложение для клиентов
* Android приложение для водителей
Краткие требования:
Пользовательское приложение
• Регистрация с номером (имя, фамилия)
• SMS-уведомление
• Отп код для подтверждения регестрации
• запланированные поездки
• выбрать на карте
• Уведомление в приложении
• геолокация
• русский азербайджанский язык
• Несколько направлений
• Карта и наличные оплата
•Купоны
• Бонусы
• История поездок
• Интеграция с онлайн банкингом
• Добавление Марки автомобиля, цвет и номер машины
• Связаться с водителем (чат и звонок)
• Отменить поездку (почему долго пикап и т. Д.)
• Рейтинг
• Пригласи друга и получи бонус
Водительское приложение:
• Регистрация: (имя, фамилия, пароль, номер мобильного телефона, дата, пол, водительские права, пасспорт, фотография профиля)
• otp код для подтверждения регистрации
• Админ, должен принять или отклонить заявку водителя на добавление
• Waze интеграция для карты
• Пригласи друга и получи бонус
• запланированные поездки (будут показаны в списке)
• отменить поездку
• Принять новую поездку во время вождения и добавить в очередь
• Заработок
• Стать online/offline
• Выберите расстояние (как далеко) от вашей локации
• История заказов
• Показать адрес заказчика, расстояние, имя, информацию об автомобиле
• Кнопка «Я здесь», начало поездки
Типовые решения не интересуют, мы хотим чтобы приложение было красивое, удобное, и быстрое. Предлагайте свои услуги, озвучивайте сроки и цену.
В итоге, приложение должно быть у нас, с открытым исходным кодом, полностью рабочее и протестированное.
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