Плеер для смарт- телевизора

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Нужен плеер способный работать по скрипту настраиваемому удаленно. Скачал фильм с сервера сам запустил на ноуте с андроид эмулятором сам прокрутил по кругу пока он есть на сервере. Нет на сервере удалил и выкачал новый оттуда же. Плюс показывать в вебморде сервера что включен и что играет . 

бюджет не ограничен - явно не для одного кодера

4 года назад
guest_15831676359782
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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