Плеер для смарт- телевизора

Нужен плеер способный работать по скрипту настраиваемому удаленно. Скачал фильм с сервера сам запустил на ноуте с андроид эмулятором сам прокрутил по кругу пока он есть на сервере. Нет на сервере удалил и выкачал новый оттуда же. Плюс показывать в вебморде сервера что включен и что играет .

бюджет не ограничен - явно не для одного кодера