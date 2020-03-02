Мобильное приложения для эппла и андроида

У приложения будет 3 функции:

1. Работать как браузер, и выходить на сайт компании (но не показывать URL).

2. Показывать пользователю оповещения.

3. Чат в отдельном табе (в одном табе будет браузер, во втором чат. смысл чата - возможность связаться со мной)

ОЧЕНЬ ВАЖНО !!! Мне нужна возможность в любой моммент обсудить проект (даже если это совсем небольшой проект) по телефону. Если вы не можете говорить днем, это значит что вы на работе, а значит вы не подойдете.