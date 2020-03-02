Мобильное приложения для эппла и андроида

Добрый день! Требуется разработка телеграм бота. Сфера: «разнорабочие». Будет иметься несколько пабликов (отдельно на каждый город). И будет один бот, через который будет производиться публикация вакансий. Описание задачи в аттаче. Нужны компетентные специалисты, рассмотрим всех, кроме спам заявок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У приложения будет 3 функции:
1. Работать как браузер, и выходить на сайт компании (но не показывать URL).
2. Показывать пользователю оповещения.
3. Чат в отдельном табе (в одном табе будет браузер, во втором чат. смысл чата - возможность связаться со мной)
ОЧЕНЬ ВАЖНО !!! Мне нужна возможность в любой моммент обсудить проект (даже если это совсем небольшой проект) по телефону. Если вы не можете говорить днем, это значит что вы на работе, а значит вы не подойдете.
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