Мобильное приложения для эппла и андроида

$300
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки281 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У приложения будет 3 функции:

1. Работать как браузер, и выходить на сайт компании (но не показывать URL).

2. Показывать пользователю оповещения.

3. Чат в отдельном табе (в одном табе будет браузер, во втором чат. смысл чата - возможность связаться со мной)

ОЧЕНЬ ВАЖНО !!! Мне нужна возможность в любой моммент обсудить проект (даже если это совсем небольшой проект) по телефону. Если вы не можете говорить днем, это значит что вы на работе, а значит вы не подойдете. 

4 года назад
xtrasns
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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