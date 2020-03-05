Android разработчик - срочно на 2 часа времени!

Нужно сделать приложение. Нужен только разработчик, так как описание, макеты экранов и т.д. есть. - Сервер предоставляем - Описание все предоставляем - Дизайн не нужен, все на каком-нибудь бутстрапе будет достаточно. Скорее всего отдаем приоритет симфони, так как на ...