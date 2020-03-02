Сделать окно с текстом в приложении для iOS на Swift

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок206 просмотров
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Приложение написано на Swift.

Нужно сделать окно с текстом и выбором Да или Нет.

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iOS
4 года назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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