Создание мобильного приложения типа "3д музей"

Необходимо создать мобильное приложение, в нем будут отображаться 3д модели. Приложение должно отображаться в виде музея, будут расставленны 3д модели (уже готовые) где пользователь может при касании на экспонат увидеть информацию, рассмотреть в трехмерном формате. Если можете это реализовать, жду ваших заявок, обговорим все условия