Нужна удаленная помощь в xcode

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Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка612 просмотров
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Отправляю приложение в а App store и в последний момент выходит ошибка. Скриншот ошибки прикреплю.

4 года назад
Saladinov
31 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
год назад
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