Нужна удаленная помощь в xcode

Нужно внести изменение в APK-файл. А именно - изменить определенный код.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отправляю приложение в а App store и в последний момент выходит ошибка. Скриншот ошибки прикреплю.
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