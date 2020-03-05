Простое моб приложение на android (+ webview)

Маленькое мобильное приложение под android (с webview), представляющее из себя 2 постоянных /не редактируемых списка (15 объявлений и 15 статей) + отдельная страница по каждой, а также возможность комментирования 15-ти фотографий на страницах с объявлениями.

Кроме того, в приложении будет форма регистрации и еще пару простых страниц.

При первом запуске приложения, отправляется запрос на сервер, который отвечает показывать наше приложение или открывать вместо него какой-то url в вебвью.

То есть, при открытии приложения запускается либо само приложение с описанной логикой выше, либо полученный от сервера url ввебвью.

Подробнее в полном описании приложения и после оценки примерной стоимости.

Разработка требуется на JAVA+Android Studio (далее возможно потребуется подготовка до 10 уникализированных вариантов еженедельно).

Вместе с apk,также будут нужны все исходники (желательно с комментариями).

Цена договорная!